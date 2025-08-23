Ritrovato morto il turista tedesco scomparso a Fiè allo Sciliar

TRENTO, 23 AGO - È stato ritrovato morto il turista tedesco di 77 anni scomparso mercoledì scorso in Alto Adige. Günter Erwin Karl Reitz, questo il suo nome, era stato visto l'ultima volta in un supermercato di Fiè allo Sciliar (Bolzano). Il corpo senza vita è stato avvistato tra Siusi (frazione di Castelrotto) e Razzes dai soccorritori che lo stavano cercando. Probabile che l'uomo sia morto in seguito a una caduta in una zona impervia. Nelle ricerche erano impegnati vigili del fuoco volontari, soccorso alpino, carabinieri e unità cinofile.