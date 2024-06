Ritrovato morto il sub disperso nel Ferrarese

BOLOGNA, 09 GIU - E' stato ritrovato senza vita sulla spiaggia di Lido delle Nazioni, nella zona di Comacchio, sulla costa Ferrarese, il corpo del sub le cui ricerche erano in corso da venerdì sera, dopo che non era rientrato a casa. Lo stavano cercando i vigili del fuoco e la capitaneria di Porto Garibaldi, con moto d'acqua, battelli pneumatici di soccorso e l'impiego del personale Soccorritore Acquatico e Sommozzatori proveniente dai comandi di Bologna, Ravenna e Forlì.