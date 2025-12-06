Giornale di Brescia
Ritrovato l'uomo disperso nei boschi dell'Appennino Parmense

PARMA, 06 DIC - È stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri, in stato confusionale, nei pressi di Santo Stefano d'Aveto (Genova) il 48enne disperso che il Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna e altri enti stavano cercando dal tardo pomeriggio. Il 48enne era disperso in una zona boschiva dell'Appennino parmense, tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, al confine fra l'Emilia-Romagna e la Liguria.

PARMA

