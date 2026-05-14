Ritrovato il corpo del secondo militare Usa scomparso in Marocco

- RABAT, 14 MAG - È stato ritrovato anche il corpo del secondo militare Usa disperso nel sud del Marocco, all'inizio del mese, durante l'esercitazione internazionale "African Lion 2026". Ne ha dato notizia il Comando Africa degli Stati Uniti in un comunicato: "Le forze armate statunitensi e marocchine hanno recuperato il secondo dei due soldati americani dispersi il 2 maggio, nei pressi dell'area di addestramento di Cap Draa. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ora concluse". I due soldati americani erano scomparsi il 2 maggio vicino a una scogliera a Cap Draa, nella regione di Tan-Tan, sulla costa atlantica, in un punto molto pericoloso vicino all'estuario del fiume Draa. I due militari facevano parte del contingente Usa impiegato nella 22 edizione di "African Lion 2026", esercitazione militare multinazionale che avviata a fine aprile e organizzata dalle Forze Armate Reali del Marocco (FAR) in collaborazione con le forze armate statunitensi.