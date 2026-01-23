Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite da un corriere nel Milanese

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 23 GEN - È stato ritrovato il pacco contenente 14 pietre d'inciampo destinate a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che risultava smarrito, motivo per cui era stato deciso di cancellare la cerimonia di posa. La denuncia dello smarrimento era arrivata ieri da parte della sezione Aned di Sesto San Giovanni-Monza. Il corriere ha ora assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile. Se la commemorazione prevista per domani mattina è sicuramente saltata, pare salva quella del 7 febbraio come ha spiegato il presidente di Aned Sesto San Giovanni-Monza, Alessandro Padovani.