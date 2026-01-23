Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite da un corriere nel Milanese

AA

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 23 GEN - È stato ritrovato il pacco contenente 14 pietre d'inciampo destinate a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che risultava smarrito, motivo per cui era stato deciso di cancellare la cerimonia di posa. La denuncia dello smarrimento era arrivata ieri da parte della sezione Aned di Sesto San Giovanni-Monza. Il corriere ha ora assicurato che la consegna avverrà nel più breve tempo possibile. Se la commemorazione prevista per domani mattina è sicuramente saltata, pare salva quella del 7 febbraio come ha spiegato il presidente di Aned Sesto San Giovanni-Monza, Alessandro Padovani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario