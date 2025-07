Ritrovata nel Napoletano bimba risultata positiva alla cocaina

SALERNO, 25 LUG - È stata ritrovata nel comune di Striano (Napoli) la bimba di 4 mesi che mercoledì mattina era stata prelevata dai genitori dall'ospedale di Salerno dopo che era risultata positiva alla cocaina. I carabinieri della compagnia di Salerno, con l'ausilio dei militari del posto, sono riusciti a individuare i genitori - una coppia di nazionalità marocchina senza fissa dimora - e la piccola. Inizialmente i tre erano stati segnalati in una struttura alberghiera del posto. Ma quando i militari sono intervenuti - erano stati allertati anche i vigili del fuoco per eventuale supporto -, avevano già liberato la stanza e si stavano allontanando a piedi. Intercettati dai carabinieri in strada, sono stati bloccati. La piccola, affidata ai servizi sociali, è risultata in buone condizioni di salute ma sarà sottoposta ad ulteriori controlli. La coppia, invece, è stata condotta in caserma a Salerno. La loro posizione è ora al vaglio.