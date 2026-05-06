Ritrovata in Fvg l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza

TARCENTO, 06 MAG - E' stata ritrovata a Tarcento (Udine) l'auto della donna e dei suoi due figli minorenni, di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. Il rinvenimento del veicolo ha dato nuovo impulso alle ricerche, già avviate dai carabinieri con attività informativa e investigativa estese anche in Friuli Venezia Giulia, dopo che anche le ultime celle telefoniche erano state agganciate nelle medesime zone del ritrovamento odierno. L'allarme era stato lanciato dal padre dei ragazzi, che aveva diffuso un appello pubblico sui social. I tre, originari dell'Emilia Romagna, erano partiti il 20 aprile per una vacanza, ma da allora i cellulari risultano spenti. Con loro viaggerebbero anche quattro cani di taglia media. Le indagini, coordinate dai carabinieri di Piacenza, proseguono senza sosta e coinvolgono anche le autorità slovene.