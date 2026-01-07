Rissa tra giovani a Capodanno nel Ravennate, ventenne ha perso un occhio

RAVENNA, 07 GEN - Una rissa nella notte di Capodanno in strada a Milano Marittima, sul litorale ravennate, è costata un occhio a un giovane colpito con un corpo contundente: una pietra o forse una tegola. Sull'episodio sono in corso le verifiche dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima che, sotto la direzione della Procura di Ravenna, hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presenti nelle varie zone interessate dalla vicenda. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si sono fronteggiati due gruppi intorno alle 5.30 del primo gennaio scorso all'esterno di un locale notturno. Gruppi composti da giovani sui vent'anni provenienti da varie province dell'Emilia-Romagna, tra cui presumibilmente Reggio Emilia. Dall'analisi dei video acquisiti sono emersi importanti elementi investigativi che hanno permesso ai carabinieri di individuare alcuni dei soggetti che avrebbero preso parte alla rissa: le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori. La Procura ravennate ha intanto aperto un fascicolo per rissa aggravata e lesioni gravissime.