Rissa tra deputate al Congresso di Città del Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 16 DIC - Il Congresso di Città del Messico è stato teatro di una rissa tra deputate. Le immagini diffuse dai media mostrano urla, spintoni e violente tirate di capelli tra le parlamentari di due partiti di segno opposto. Nello scontro, la legislatrice Claudia Susana Pérez Romero (Pan) ha riportato ferite che l'hanno costretta a indossare un collare ortopedico. La discussione è nata in merito alla controversa riforma per lo scioglimento dell'Istituto di Trasparenza, un tema che ha acceso gli animi tra i membri del partito di governo Morena e quello di opposizione Pan. Secondo le ricostruzioni, tutto è iniziato quando le deputate del Pan hanno occupato la tribuna per bloccare i lavori, accusando la maggioranza di aver tradito gli accordi politici per imporre un "super controllore" al posto di un organo autonomo tripartito. La parlamentare panista Daniela Álvarez ha dichiarato che non avrebbero ceduto il passo, denunciando un attacco al diritto all'informazione dei cittadini. La tensione è esplosa quando le esponenti di Morena hanno tentato di riprendere il controllo del podio. La sessione è stata immediatamente sospesa, lasciando il Congresso nella paralisi e sotto una pioggia di critiche per la violenza politica esibita.