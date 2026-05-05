Rissa tra camerieri a Pisa per suolo pubblico, chiusi 15 giorni due locali

PISA, 05 MAG - La questura di Pisa ha disposto la chiusura per 15 giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, a Pisa, luogo dove si concentrano gli esercizi pubblici della movida più frequentati. Il provvedimento scaturisce dalla rissa del 23 aprile quando i camerieri dei due locali si scontrarono a colpi di bottiglie e tavolini, pugni e calci per una lite di occupazione di suolo pubblico. La sospensione della licenza (ex articolo 100 del Tulps) è stata adottata per "la grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica". Il provvedimento, spiega la questura pisana, "può essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o episodi di violenza e nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali".