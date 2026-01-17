Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rissa in centro nel Trevigiano, denunciati otto giovani

AA

TREVISO, 17 GEN - Otto giovani tra i 19 e i 26 anni sono indagati, a vario titolo, per il reato di rissa aggravata in concorso. L'episodio, avvenuto la notte del 25 agosto a Mogliano Veneto (Treviso), aveva coinvolto due italiani, due albanesi e quattro tunisini, di cui uno rimasto ferito a un braccio da un coccio di bottiglia, con una prognosi di 20 giorni. I presunti responsabili sono stati individuati grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e alle dichiarazioni dei testimoni e giovedì 15 gennaio i Carabinieri hanno eseguito le perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura. Nella casa di uno dei due italiani gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato un tirapugni, un coltello a serramanico della lunghezza di 12 centimetri e circa 45 grammi di hashish, mentre in quella dell'altro una replica a salve di una pistola semiautomatica Sig Sauer, priva del tappo rosso, tre pugnali di varie lunghezze e un bastone sfollagente telescopico di circa 50 centimetri. I due, rispettivamente di 26 e 20 anni, sono stati denunciati anche per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi bianche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TREVISO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario