Rissa al luna park nel Tarantino, accoltellati due giovani tra la folla

GROTTAGLIE, 01 FEB - Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Grottaglie, nel Tarantino, dove due giovani sono stati accoltellati durante una rissa scoppiata nell'area del luna park allestito per i festeggiamenti in onore di San Ciro, in un'area affollata da famiglie e ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani avrebbero iniziato a discutere animatamente fino a degenerare in uno scontro fisico. Nel corso della colluttazione uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte un ventenne del posto. Nel tentativo di riportare la calma sarebbe rimasto ferito anche un ragazzo di 16 anni, raggiunto da una coltellata a un braccio. Entrambi i giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sono stati ricoverati per le cure necessarie. Le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie, che hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e risalire alle responsabilità.