Rissa a Ischia, accoltellati un 18enne ed un 16enne

ISCHIA, 24 NOV - Due giovani accoltellati per una rissa scoppiata all'improvviso all'esterno di un disco bar: è successo stanotte nel centro Ischia Porto, in corso Vittoria Colonna. I due ragazzi, di 16 e 18 anni di età, sono stati raggiunti da colpi di arma da taglio e trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Hanno riportato ferite lievi - il più grande ad una gamba mentre il più giovane al fianco sinistro - giudicate guaribili in dodici giorni, e sono stati quindi dimessi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, alla base dell'episodio ci sarebbe stata una rissa che ha coinvolto più persone e che sarebbe scoppiata per futili motivi: dalle parole e dalle urla si sarebbe poi passati ad una vera aggressione alle due vittime. Attualmente i militari stanno indagando sull'accaduto per rintracciare i responsabili: sono stati ascoltati alcuni testimoni anche se il quadro complessivo dei fatti andrà chiarito nelle prossime ore in cui si spera di poter ritracciare il responsabile dell'accoltellamento.