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Rissa a coltellate e omicidio in provincia di Varese, morto un 30enne

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INDUNO OLONA, 11 APR - Grave episodio di violenza nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone. L'allarme è scattato intorno all'una, quando - per cause ancora in fase di accertamento - un violento alterco tra più individui è degenerato in una colluttazione. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e altri oggetti contundenti. Ad avere la peggio è stato un uomo italiano, colpito al busto con un'arma da taglio. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto. La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Varese e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bilancio dei feriti comprende anche altre due persone, tra cui un padre e un figlio, trasportati d'urgenza in ospedali fuori provincia per ricevere cure specialistiche. Le loro condizioni sono attualmente sotto osservazione. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, impegnata a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.

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