'Rispettare diritto internazionale in Venezuela', protesta a Udine

UDINE, 10 GEN - Oltre 300 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato oggi a una manifestazione nella centrale piazza Matteotti a Udine contro l'intervento statunitense in Venezuela. All'iniziativa hanno aderito complessivamente 40 realtà del territorio, tra partiti, associazioni e sindacati. In piazza sono stati esposti anche striscioni a sostegno della Palestina, bandiere palestinesi e della pace. Obiettivo dell'iniziativa, hanno spiegato gli organizzatori, è stato richiamare l'attenzione "sul rispetto del diritto internazionale, sulla tutela dei diritti dei popoli e sulla necessità di fermare l'escalation dei conflitti", e denunciare "le conseguenze umanitarie, sociali e ambientali delle politiche di guerra e di controllo delle risorse". "La partecipazione di oggi dimostra che esiste una parte della società che non accetta la legge del più forte e chiede pace, giustizia e autodeterminazione dei popoli", ha dichiarato l'organizzatore Andrea Di Lenardo (Avs). "Vogliamo che il diritto internazionale valga per tutti - ha proseguito - e che cessino le aggressioni e le complicità, a partire dal ritiro delle forze militari e dal sostegno a soluzioni di pace". La manifestazione si è svolta in modo pacifico e si è conclusa con l'impegno a proseguire la mobilitazione "contro la guerra e a difendere la libertà dei popoli".