Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Risoluzione Fdi, cucina e ospitalità dentro il sistema Alta Formazione Artistica

AA

ROMA, 24 FEB - Inserire le arti culinarie e dell'ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell'ambito del sistema Afam, il circuito di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. E' la richiesta fatta al governo dal presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, tramite una risoluzione da lui sottoscritta. L'atto, all'esame della Commissione, impegna l'esecutivo, d'intesa con il ministero dell'Università e della ricerca e il ministero della Cultura, a promuovere tale inserimento "con la conseguente possibilità di attivazione di percorsi formativi specifici di alta formazione artistica e culturale dedicati a questi settori", favorendo quindi la collaborazione tra "le fondazioni culturali, gli Its Academy e le istituzioni Afam per la creazione di programmi integrati di formazione e trasmissione del sapere nei mestieri del gusto, dell'accoglienza e dell'artigianato artistico, in coerenza con gli obiettivi strategici di rilancio dell'identità culturale ed economica italiana". Nella risoluzione si osserva che già il progetto Maestro d'arte e mestiere, Mam, prevede l'assegnazione di un titolo distintivo per professionisti dell'artigianato d'eccellenza, con articolazione in due macro-aree: le arti decorative e applicate (a cura della fondazione Cologni) e le arti agrarie, del gusto e dell'ospitalità (a cura di Alma - la scuola internazionale di cucina italiana): "tale articolazione riconosce a pieno titolo le arti culinarie e dell'ospitalità come mestieri d'arte a vocazione culturale, formativa e patrimoniale". Tanto più che la "la scuola internazionale di cucina italiana, Alma, tra i principali enti formativi italiani, presenta un tasso di occupazione del 95 per cento entro sei mesi dal diploma, grazie a una rete di oltre 700 strutture partner, e promuove attivamente la valorizzazione del capitale umano nel settore del gusto e dell'ospitalità". Insomma "l'inclusione del titolo di Maestro d'arte e mestiere tanto per le arti decorative quanto per le arti agrarie, del gusto e dell'ospitalità rappresenterebbe un'importante valorizzazione e riconoscimento dei mestieri d'arte italiani" e "l'inserimento delle arti culinarie e dell'ospitalità nel circuito Afam costituirebbe un ulteriore passo verso il pieno riconoscimento di tali discipline come forme d'arte a tutti gli effetti".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario