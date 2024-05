Risini, 'Draghi ai vertici Ue è l'auspicio di tutti'

CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 09 MAG - "Mario Draghi presidente della Commissione europea sarebbe l'auspicio di tutti, oltre che una grande soddisfazione per Città della Pieve": a dirlo all'ANSA è Fausto Risini, il sindaco della cittadina umbra che da vent'anni è ormai dimora pressoché fissa del già presidente del Consiglio e della Banca centrale europea. Risini parla alla vigilia della sua ricandidatura alla guida dell'amministrazione comunale per un eventuale secondo mandato: "Il primo - racconta - si chiude con due esperienze indimenticabili, una tragica come è stata quella del Covid e l'altra entusiasmante perché posso onorarmi di essere stato per venti mesi il sindaco del presidente del Consiglio, appunto il nostro Draghi". "Sono stati cinque anni intensi - aggiunge Risini - sotto ogni punto di vista. Nel periodo della pandemia, oltre che fronteggiarla, abbiamo lavorato a molti progetti che adesso si stanno concretizzando, uno su tutti la mostra per i 500 anni del Perugino che sta riscuotendo un successo mondiale". "Ma, Covid a parte, in questi anni Città della Pieve ha conosciuto un nuovo boom turistico e questo è stato possibile per le iniziative messe in piedi, ovviamente per la bellezza dei luoghi, ma grazie anche alla presenza del presidente Draghi che, soprattutto durante il suo premierato, è stato un grande attrattore turistico". "Soprattutto durante i fine settimana - spiega il sindaco - in molti raggiungevano la nostra città nella speranza di incontrare il presidente o semplicemente per scorgere la sua casa". "Il futuro per Città della Pieve lo vedo radioso, molti frutti del lavoro intrapreso sono già evidenti adesso, ma lo saranno ancora di più negli anni a venire", conclude Risini.