Ris ricostruirà in 3d giardino dell'asilo dove bimbo morì soffocato

AREZZO, 30 DIC - I Ris dei carabinieri ricostruiranno in un plastico digitale un modello tridimensionale del giardino dell'asilo di Soci, in provincia di Arezzo, per accertare le cause della morte di Leonardo Ricci, il bambino di 2 anni e mezzo deceduto il 12 novembre 2025 mentre giocava all'esterno della scuola, soffocato dal laccetto della felpa impigliatosi in un ramo. I militari oggi hanno eseguito rilievi tecnici alla presenza degli avvocati delle cinque persone indagate, tra maestre e personale scolastico, per omicidio colposo. Le operazioni si sono svolte con l'ausilio di droni e laser scanner, con l'obiettivo di ricostruire con precisione il luogo per definire la dinamica dell'accaduto e verificare se il piccolo potesse essere soccorso in tempo. Si è trattato di un accertamento tecnico irripetibile disposto dalla procura di Arezzo nell'ambito dell'inchiesta. Il Ris di Roma ha effettuato una lunga ispezione nella struttura e nelle aree esterne, lavorando fino al primo pomeriggio. Per ricostruire la scena hanno rilevato distanze e posizioni di oggetti e punti chiave, tra cui il boschetto didattico dove il bambino fu trovato soffocato dall'indumento. Grazie a fotografie panoramiche a 360 gradi e ai rilievi tridimensionali, sarà possibile realizzare il plastico digitale in 3D per studiare e ricostruire la dinamica dell'incidente e la visuale che le persone indagate potevano avere. Il drone ha integrato le immagini dall'alto, completando la ricostruzione. Al sopralluogo hanno assistito dall'esterno anche genitori del piccolo e gli avvocati, in un caso con un consulente. I difensori delle maestre indagate hanno rimarcato il dolore delle loro assistite. Secondo quanto riferito, alcune insegnanti non riuscirebbero più a seguire bambini nel loro lavoro a causa dello shock subito per la tragedia.