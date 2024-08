Ripresi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, arrivati in 45

CAGLIARI, 01 AGO - Sono ripresi gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Tra ieri pomeriggio e questa mattina sono arrivate 45 persone dal Nord Africa, tra le quali cinque donne. In particolare i carabinieri hanno rintracciato quattro uomini e una donna che si allontanavano dalla spiaggia di Is Arenas, a Teulada. I migranti sono stati bloccati e poi trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Intorno alle 20 una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato al largo di Teulada due barchini con a bordo complessivamente 19 uomini e quattro donne. Le imbarcazioni sono state scortate fino al porto di Sant'Antioco dove ad attendere i migranti c'erano polizia e carabinieri. Anche in questo caso sono stati tutti accompagnati a Monastir. Gli ultimi due sbarchi sono avvenuti all'alba tra Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi e Teulada, dove sono arrivati complessivamente 17 migranti.