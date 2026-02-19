Ripresi gli scavi alla casa del Jazz, spunta una scala sotterranea

ROMA, 19 FEB - Sono ripresi gli scavi alla casa del Jazz a Roma, lo spazio culturale a ridosso via Cristoforo Colombo dove si trova la villa che un tempo fu di Enrico Nicoletti, ritenuto cassiere della banda della Magliana. Stamattina i vigili del fuoco hanno utilizzato un escavatore in corrispondenza di un punto d'accesso a una scalinata sotterranea dove sarebbe emersa una volta. Le attività sono state momentaneamente interrotte in attesa delle autorizzazioni della sovrintendenza. Le prime operazioni erano scattate a novembre su impulso dell'ex magistrato Guglielmo Muntoni, ora presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, alla ricerca di una galleria sotterranea 'tombata' da 30 anni. Il sospetto è che possa trovarsi il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le tracce il 2 luglio di quell'anno.