Ripresi a Ginevra i negoziati Russia-Ucraina-Usa

MOSCA, 18 FEB - Sono ripresi poco fa all'Hotel Intercontinental di Ginevra i negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa, secondo quanto riferito da Ria Novosti. "Tutte le parti sono determinate a svolgere oggi un lavoro serio", ha detto una fonte citata dall'agenzia Tass. Ieri, secondo i media russi, i colloqui erano durati sei ore.