Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ripresi a Ginevra i negoziati Russia-Ucraina-Usa

AA

MOSCA, 18 FEB - Sono ripresi poco fa all'Hotel Intercontinental di Ginevra i negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Usa, secondo quanto riferito da Ria Novosti. "Tutte le parti sono determinate a svolgere oggi un lavoro serio", ha detto una fonte citata dall'agenzia Tass. Ieri, secondo i media russi, i colloqui erano durati sei ore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MOSCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario