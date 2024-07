Riprese le ricerche del 17enne disperso da ieri in un torrente

SONDRIO, 10 LUG - Sono riprese all'alba le ricerche del 17enne di Rho (Milano) disperso da ieri nelle acque del torrente Masino, in località Cornolo, nel comune di Val Masino (Sondrio). In campo ci sono i vigili del fuoco e i militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza. Il ragazzo era in compagnia di tre amici del Milanese, quando è stato trascinato via dalle correnti del torrente gonfio dopo le piogge dei giorni scorsi e l'arrivo delle acque provenienti dallo scioglimento della neve in quota. I sub dei vigili del fuoco di Torino continuano nelle immersioni anche nelle zone a valle rispetto al punto dove il ragazzo è stato inghiottito. L'amico di 22 anni che ha cercato di salvarlo prima che le correnti lo trascinassero via, e rimasto a sua volta ferito, è ancora ricoverato in condizioni non gravi all'ospedale Morelli di Sondalo. Gli altri due amici sono rimasti illesi.