Riprese le ricerche dei due escursionisti dispersi in Friuli

TOLMEZZO, 16 MAG - Sono riprese questa mattina all'alba, anche con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile Fvg, le ricerche di due escursionisti dispersi nell'area montana di Sella Chianzutan, nel territorio comunale di Verzegnis (Udine). Sono impegnate decine di tecnici del Soccorso alpino di Forni Avoltri e Udine, militari della Guardia di finanza, vigili del fuoco anche con il reparto droni. I dispersi sono un cittadino austriaco di 23 anni e un suo amico, cittadino tedesco. Da quanto si è appreso, sono partiti da Palazzolo dello Stella, dove il giovane ha parcheggiato un camper, lunedì 11 maggio. Avevano con loro anche una Vespa, che è stata individuata, parcheggiata, a Sella Chianzutan. Nel pomeriggio di ieri erano state trovate tracce del loro passaggio in alcune delle zone perlustrate.