Riprese le comunicazioni telefoniche internazionali con l'Iran

ROMA, 13 GEN - Dopo un blocco durato oltre 96 ore, le telefonate internazionali dall'Iran sono riprese stamane. I contatti con il Paese, che è sottoposto ad un blocco di Internet, risultavano impossibili anche attraverso le linee telefoniche fisse e dei cellulari a partire da giovedì sera. Stamane, come verificato dall'ANSA, è possibile parlare al telefono tra l'Italia e l'Iran.

ROMA

