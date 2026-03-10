Ripartono i treni Cina-Corea del Nord dopo sei anni di interruzione

PECHINO, 10 MAR - Gli operatori turistici hanno ripreso la vendita dei biglietti passeggeri dalla Cina alla Corea del Nord, sei anni dopo la sospensione del servizio nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19. I treni riprenderanno a circolare da giovedì, con biglietti disponibili per i cinesi che lavorano e studiano in Corea del Nord e per i nordcoreani che lavorano, studiano e visitano le loro famiglie all'estero. I turisti non potranno ancora acquistare i biglietti.