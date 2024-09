Riparte il censimento per votare e candidare 'Luoghi del cuore'

ROMA, 17 SET - Ogni voto conta, recita uno slogan che viene rispolverato a ogni tornata elettorale. E lo stesso vale per i censimenti dei 'Luoghi del cuore' del Fondo Ambiente Italiano. Il dodicesimo parte oggi, e permetterà agli oltre 39mila posti già censiti - e quelli che potranno essere aggiunti in questi mesi - di essere votati da chi li ama fino al 10 aprile del prossimo anno. Un appuntamento che si ripete ogni biennio e che ha già permesso a 163 progetti in 141 Comuni di tutta Italia di salvare posti che altrimenti avrebbero rischiato di scomparire. Per presentare la nuova edizione, l'appuntamento è stato proprio in uno di questi luoghi. È il Parco Trotter di Milano, vincitore nel 2012 di un contributo per la ristrutturazione della 'Stanza delle scoperte', oggi spazio didattico laboratoriale-sperimentale per gli studenti dell'istituto comprensivo Giacosa. "I luoghi del cuore portano una carica di ottimismo e coraggio straordinaria", commenta il presidente del Fai, Marco Magnifico. Ma portano anche molto altro. Secondo una ricerca della Fondazione Santagata illustrata dalla sua presidente, Paola Borrione, si può parlare di effetto culturale, sociale, ambientale ed economico. Ci sono 'luoghi del cuore' nell'83% dei Comuni italiani, l'impegno civile è aumentato, sono state ripristinate aree naturali e un quinto dei luoghi sostenuti dal programma ha la capacità di moltiplicare per venti volte il contributo iniziale assegnato. Dopo il censimento, Fai e Intesa Sanpaolo, storica partner del progetto, forniscono premi economici per realizzare interventi di restauro o valorizzazione dei 'Luoghi del cuore'. E anche chi non è tra i primi tre classificati, ma ha raggiunto la soglia minima di 2.500 voti, potrà partecipare a un bando con un piano di recupero e vedersi assicurato un finanziamento fino a 50mila euro. Per il ventennale del programma, i contributi messi a disposizione saliranno a 600mila euro totali.