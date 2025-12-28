Rio svela il piano per il Capodanno, 13 palchi e fuochi d'artificio

RIO DE JANEIRO, 28 DIC - Le autorità di Rio de Janeiro hanno presentato il piano operativo della festa di Capodanno, che trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto con 13 palchi, un imponente spettacolo pirotecnico e un vasto dispositivo di sicurezza e mobilità. Il programma prevede oltre 70 spettacoli distribuiti in tutta la città, con il famoso lungomare di Copacabana come fulcro degli eventi. Qui saranno allestiti tre palchi: quello principale, davanti al Copacabana Palace, ospiterà Gilberto Gil con la partecipazione di Ney Matogrosso, Belo e Alcione nello stesso show, João Gomes con Iza, il dj Alok con un'esibizione accompagnata da 1.200 droni e, a chiusura, la scuola di samba Beija-Flor. Previsti anche un palco dedicato al samba e uno alla musica gospel. Solo a Copacabana sono attese circa 2,5 milioni di persone per la notte di San Silvestro. L'arrivo del nuovo anno sarà tradizionalmente salutato da una coreografia di fuochi d'artificio della durata di 12 minuti, lanciati da 19 chiatte lungo la riva. Spettacoli pirotecnici sono previsti anche in altri quartieri, tra cui Flamengo, Penha e Ilha do Governador. Sul fronte della mobilità, l'accesso a Copacabana sarà possibile quasi esclusivamente con i mezzi pubblici. La sicurezza sarà rafforzata con 3.500 agenti, controlli obbligatori ai varchi di accesso alla spiaggia, metal detector e sistemi di riconoscimento facciale. In totale, circa 7.500 operatori municipali di 11 enti saranno impegnati nella gestione dell'evento. Secondo le stime ufficiali, la notte di Capodanno genererà un impatto economico di oltre 500 milioni di euro, confermando il "Réveillon" come uno dei più grandi eventi urbani al mondo.