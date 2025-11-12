Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rintracciato e arrestato nel Varesotto Elia Del Grande

AA

VARESE, 12 NOV - Elia del Grande, il 50enne allontanatosi dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia sul quale pende una condanna a 30 anni per l'omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Comune di Cadrezzate, suo paese d'origine in provincia di Varese. I carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano lo hanno arrestato all'interno di un'abitazione. A Cadrezzate Del Grande ha ancora delle proprietà immobiliari. Proprio qui il 7 gennaio 1998 sterminò la famiglia. Per quella che fu definita "la strage dei fornai", l'intera famiglia lavorava nel forno di proprietà sempre a Cadrezzate, Del Grande fu condannato a 30 anni in via definitiva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VARESE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario