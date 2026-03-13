Rintracciata a Firenze la 21enne scomparsa a Foggia, sta bene

FOGGIA, 13 MAR - E' stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua connazionale amica di 38 anni ne aveva denunciato la scomparsa a Foggia. La 21enne è in buone condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalle Questure di Foggia e Firenze.