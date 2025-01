Rimpatriati 2 presunti estremisti arrestati per spaccio a Roma

ROMA, 10 GEN - Sono stati rimpatriati, con un volo straordinario della Guardia di Finanza, due cittadini stranieri irregolari, espulsi per motivi di sicurezza nazionale, in quanto presunti estremisti e già segnalati dalle autorità competenti. Classificati come "attenzionati di I livello", i due sono stati arrestati qualche giorno fa per reati di spaccio di stupefacenti e successivamente espulsi su disposizione del Prefetto di Roma. Uno di loro è ritenuto un estremista radicale, mentre l'altro risulta vicino a un elenco di soggetti pericolosi, monitorati in ambito di prevenzione. Entrambi erano entrati illegalmente nel Paese nel 2024 attraverso rotte marittime e risultavano coinvolti in attività illecite sul territorio italiano. Dopo il rimpatrio, i due sono stati consegnati alle autorità competenti del Paese di destinazione. Sono 181 le espulsioni/allontanamenti, per motivi di sicurezza nazionale, eseguiti dall'ottobre 2022 ad oggi.