Rimpatri, in arrivo un nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocati

ROMA, 21 APR - Un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti, la soluzione individuata dal governo per superare l'impasse sul decreto sicurezza e i rilievi del Colle. Il provvedimento sulla sicurezza sarà quindi approvato così com'è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto legge, che dovrebbe andare in Gazzetta insieme alla legge approvata da Montecitorio.