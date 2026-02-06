Rimosso il video di Trump su Truth con gli Obama-scimmie

WASHINGTON, 06 FEB - Il video palesemente razzista raffigurante gli Obama come scimmie, pubblicato sulla piattaforma Truth Social del presidente Trump, è stato rimosso. Lo riporta Axios, scrivendo che un funzionario della Casa Bianca ha attribuito la responsabilità della pubblicazione del video a un membro dello staff che lo avrebbe pubblicato per errore. Questo dopo che la portavoce della Casa Bianca aveva invitato a smetterla "con questa finta indignazione".