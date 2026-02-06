Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rimosso il video di Trump su Truth con gli Obama-scimmie

AA

WASHINGTON, 06 FEB - Il video palesemente razzista raffigurante gli Obama come scimmie, pubblicato sulla piattaforma Truth Social del presidente Trump, è stato rimosso. Lo riporta Axios, scrivendo che un funzionario della Casa Bianca ha attribuito la responsabilità della pubblicazione del video a un membro dello staff che lo avrebbe pubblicato per errore. Questo dopo che la portavoce della Casa Bianca aveva invitato a smetterla "con questa finta indignazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario