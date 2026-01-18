Rimossa bomba d'aereo a Empoli, 5.000 evacuati e poi fatti rincasare

EMPOLI (FIRENZE), 18 GEN - In tre ore si sono concluse le operazioni di rimozione della bomba d'aereo inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio in costruzione a Empoli (Firenze). L'area circostante è stata evacuata per un totale di 4.843 persone (3.600 residenti a Empoli e 1243 nel territorio di Vinci). Gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell'Esercito Italiano di Castel Maggiore (Bologna) hanno rimosso l'ordigno e lo hanno trasferito in una cava di Calenzano per il brillamento. E' una bomba da 500 libbre, con circa 128 chili di tritolo. "Prima è stata disinnescata e poi viene trasportata in una cava per la distruzione - spiegava il colonnello Andrea Cementi - Verranno rimosse le spolette in modo manuale con degli strumenti di tiranteria, con chiavi che vengono azionate per svitarle materialmente. È la fase più delicata perché l'innesco deve essere separato dall'esplosivo". E' il secondo ordigno, dopo quello rimosso nel settembre del 2025, trovato nello stesso cantiere che è vicino al ponte sull'Arno che collega Empoli con Vinci, zona molto bombardata dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. "Questa area nel 1943 e 1944 era un punto strategico - sottolinea il colonnello Cementi - per uno snodo ferroviario. Fu bombardata nella fase finale della guerra. Ciò fa supporre che potrebbe esserci la presenza di un nuovo ordigno". "Terminate le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico è dismessa la zona rossa - ha detto il sindaco Alessio Mantellassi - e i residenti possono rientrare nelle proprie abitazioni. Il convoglio militare è uscito dal territorio comunale di Empoli. Nessuna criticità è stata rilevata".