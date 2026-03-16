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Rimasero ferite durante la migrazione, due Gru tornano a volare

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NAPOLI, 16 MAR - Tornano a volare due esemplari di Gru cenerina (Grus grus), curate e riabilitate presso il Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, con sede operativa al presidio ospedaliero veterinario Asl Napoli 1 Centro. Nelle scorse settimane erano state rinvenute in un'area della penisola sorrentina: il maltempo ne aveva causato la caduta al suolo durante la migrazione stagionale verso le aree di nidificazione dell'Europa centro-settentrionale. I due esemplari sono stati trovati feriti e in evidente stato di difficoltà dal personale del servizio veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud, allertato da alcuni cittadini, che ha immediatamente preso contatto con il Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II per dare luogo all'immediato trasferimento. Le Gru cenerine sono state accolte dai medici veterinari del Cras che hanno avviato le procedure mediche finalizzate alla stabilizzazione clinica, grazie alle quali si è ottenuto un rapido recupero delle condizioni mediche. Il monitoraggio clinico, corredato da test specifici, ha accertato il pieno recupero e l'idoneità al rilascio in natura, che è avvenuto con successo presso un'area della regione ritenuta adeguata a garantire le migliori condizioni per il corretto reinserimento in natura. La liberazione è avvenuta dopo l'inanellamento dei due animali.

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