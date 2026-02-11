Rigopiano, tre condanne e due assoluzioni nell'appello bis

PERUGIA, 11 FEB - Tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Si chiude così, dopo quasi otto ore di camera di consiglio, l'appello bis per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia. Condannati a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. Cinque prescrizioni per i due ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e l'ex tecnico comunale Colangeli.