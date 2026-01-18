Giornale di Brescia
Rigopiano, sindaco Farindola, 'in 9 anni tante parole, pochi fatti'

FARINDOLA, 18 GEN - "In questi anni molte sono state le parole di vicinanza delle istituzioni, e ne siamo grati, ma lo dico con franchezza: per il tessuto economico e sociale distrutto quel 18 gennaio del 2017, troppo poco o nulla è stato fatto. Attività cessate, famiglie andate via, una ferita che resta aperta". Così il sindaco di Farindola, Luca Labbricciosa, a poche ore dalla commemorazione del nono anniversario della tragedia di Rigopiano in cui sono morte 29 persone. Il primo cittadino lancia un appello affinché il decennale della tragedia, che cadrà nel 2027, non sia "solo un momento di memoria, ma una scadenza di risultati concreti".

FARINDOLA

