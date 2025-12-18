Giornale di Brescia
Italia e Estero

Rigopiano, la sentenza per l'appello bis il prossimo 11 febbraio

PERUGIA, 18 DIC - È stata fissata per il prossimo 11 febbraio la data della sentenza nell'ambito del processo d'appello bis sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. E' quanto emerso nell'udienza odierna a Perugia, nel corso della quale ci sono state le arringhe degli avvocati difensori dell'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e di Pierluigi Caputi, all'epoca dei fatti dirigente regionale. Il 2 febbraio ci sarà una nuova udienza, seguita, probabilmente, da un'altra, il 5 febbraio. Poi la sentenza. "Siamo fiduciosi, dobbiamo esserlo per forza - dicono dal comitato vittime di Rigopiano, presente in aula con una delegazione - Abbiamo ascoltato le difese, abbiamo assistito al solito scaricabarile. Noi abbiamo sempre sostenuto che la Regione avesse delle responsabilità. Ora la parola passa al giudice". I familiari delle vittime, in queste settimane, sono impegnate anche nella organizzazione della commemorazione, che si svolgerà il prossimo 18 gennaio, per il nono anniversario della tragedia.

Argomenti
PERUGIA

