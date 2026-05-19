Rifiuti contaminati commercalizzati come prodotti, 12 arresti

TRENTO, 19 MAG - Dalle prime ore di questa mattina, nel Territorio Nazionale, in Austria, Germania e Croazia, militari del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica stanno dando esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della locale Procura della Repubblica e condotta dal 2022 dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Trento, nei confronti dei responsabili di un traffico illecito di rifiuti transnazionale, operativo in Alto Adige ed in vari Paesi europei, che avrebbero dato vita a una vera e propria "filiera nera" delle ceneri da piro-gassificazione, in grado di trasformare rifiuti ad alto contenuto di inquinanti organici e diossine in prodotti di eccellenza green: bricchette per barbecue, ammendanti per terreni agricoli, additivi per calcestruzzo, oltre alle quote di CO₂ da negoziare sul mercato. L'operazione vede attualmente impegnati oltre 100 militari dell'Arma dei Carabinieri. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso la Procura della Repubblica di Trento.