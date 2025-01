Rifiuti Calabria, contestato danno erariale per 35 milioni

CATANZARO, 03 GEN - La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria, ha contestato un danno erariale pari a oltre 35 milioni di euro per l'appalto del 2000 di un termovalorizzatore e di diversi centri di stoccaggio nell'ambito del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti 'Calabria Nord'. Un avvocato e un dirigente della Regione sono stati citati in relazione all'appalto aggiudicato nel 2000 dal commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in Calabria per un'opera mai avviata a causa di un contenzioso. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di un'indagine svolta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro.