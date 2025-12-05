Giornale di Brescia
Riffeser, Fieg guarda con attenzione a lavori su ddl Bilancio

ROMA, 05 DIC - "Gli editori della FIEG guardano con grande attenzione ai lavori della Commissione Bilancio del Senato sul ddl Bilancio e confidano nella sensibilità delle forze politiche rispetto al ruolo strategico che i giornali rivestono per la vita democratica, culturale ed economica del Paese". Così il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, si è espresso sull'avvio, la prossima settimana, delle votazioni degli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato. "In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nell'informazione, dalla crescente pressione sui ricavi e dall'aumento dei costi di produzione, è forte il rischio - ha affermato Riffeser - che il prossimo anno molti giornali siano costretti ad interventi di ristrutturazione, con inevitabili effetti sulla completezza dell'informazione e sull'occupazione: per evitare questo rischio, risulta essenziale potenziare gli strumenti di sostegno al settore messi in campo negli scorsi anni, così da poter continuare a garantire pluralismo, qualità dell'informazione e occupazione qualificata". "Auspichiamo - ha concluso il Presidente della FIEG - che, nell'esame degli emendamenti al ddl Bilancio, trovino spazio le misure proposte in favore dell'editoria, come il credito sulla carta, e adeguate risorse per i contributi per le copie vendute, gli investimenti in innovazione, le assunzioni di giovani professionisti, gli aiuti alle edicole e alle imprese di distribuzione dei giornali''.

