Riesame su urbanistica, nessuna prova del patto corruttivo

L’architetto Alessandro Scandurra arriva per l’interrogatorio a palazzo di giustizia a Milano, 23 luglio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
MILANO, 16 SET - Non è stato "dimostrato il patto corruttivo" contestato ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio a cui il Tribunale del Riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari disposta a luglio nell'indagine della Procura di Milano sull' urbanistica. "Non si comprende - si legge nelle motivazioni - sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista. A diverse conclusioni potrebbe giungersi" se "fosse stato dimostrato il patto corruttivo, ma ciò non è avvenuto". "Sarebbe sufficiente, per il Gip, l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo" e questa "semplificazione argomentativa è svilente", scrive il Tribunale del Riesame di Milano nel motivare il provvedimento con cui ha annullato l'arresto di Scandurra. I giudici parlano di "un quadro fattuale confuso" nelle indagini dei pm e non hanno riconosciuto a carico di Scandurra gravi indizi di colpevolezza.

Argomenti
MILANO

