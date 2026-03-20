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Riesame, 'Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Mansouri'

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MILANO, 20 MAR - Deve restare in carcere Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di domiciliari della difesa. Nell'inchiesta del procuratore Marcello Viola, del pm Giovanni Tarzia e della Squadra mobile della Polizia, l'assistente capo è anche indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali.

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