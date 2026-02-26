Rientro anticipato Crew 11, era Mike Fincke l'astronauta malato

ROMA, 26 FEB - È Mike Fincke della Nasa l'astronauta che, mentre si trovava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato vittima di un problema di salute che ha costretto a un rientro anticipato l'intero equipaggio della missione Crew 11, avvenuto il 15 gennaio scorso. Lo rende noto l'Agenzia spaziale statunitense su richiesta dello stesso Fincke, senza però specificare quale sia stato il problema medico. "Il 7 gennaio, mentre ero a bordo della Iss, ho avuto un problema medico che ha richiesto l'immediata attenzione dei miei incredibili compagni di equipaggio", dichiara l'astronauta in una nota. "Grazie alla loro rapida risposta e alla guida dei chirurghi di volo della Nasa, le mie condizioni si sono rapidamente stabilizzate. Ora sto molto bene e sto continuando il recupero standard post-volo presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston. Il volo spaziale è un privilegio incredibile - aggiunge Fincke - e a volte ci ricorda quanto siamo umani". Il rientro anticipato dell'equipaggio della Crew 11 per motivi di salute è stato il primo in 25 anni di storia della Stazione Spaziale. Il problema era stato evidenziato alla vigilia di una passeggiata spaziale che avrebbe dovuto coinvolgere proprio Fincke insieme a Zena Cardman, un altro membro della missione, e che è stata poi annullata. Infatti, prima di effettuare un'attività extra-veicolare, gli astronauti vengono sottoposti a una visita medica che serve a dare il via libera. La passeggiata avrebbe visto i due impegnati a installare alcuni componenti all'esterno della Iss, e avrebbe permesso a Fincke di diventare il sesto astronauta statunitense a raggiungere quota dieci passeggiate spaziali.