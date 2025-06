Rientrata la protesta dei detenuti del carcere di Terni

TERNI, 17 GIU - E' rientrata nella notte la protesta dei detenuti di due reparti di media sicurezza del carcere di Terni. Secondo quanto risulta all'ANSA la struttura ha riportato danni ingenti. E quanto successo è ora all'attenzione della magistratura. Nel corso della rivolta i detenuti hanno danneggiato le telecamere del sistema di videosorveglianza, suppellettili e appiccato un incendio ad alcuni letti. Tre agenti sono rimasti feriti e uno avrebbe avuto la necessità di applicazione di alcuni punti. Sembra che la protesta sia nata dalla reazione di un detenuto psichiatrico nei confronti della polizia penitenziaria per un problema con le docce. Questo ha colpito un agente e successivamente nel carcere si è diffusa la voce che il personale della penitenziaria avesse utilizzato modi particolarmente bruschi per riportarlo alla calma. A quel punto è cominciata la rivolta. Per sedare la rivolta la polizia penitenziaria è intervenuta in forze, anche con il gruppo di intervento speciale.