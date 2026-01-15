Giornale di Brescia
Rientrata la missione Crew 11, ammaraggio al largo della California

ROMA, 15 GEN - La missione Crew 11 è rientrata con un ammaraggio al largo della California. E' la prima volta, nei 25 anni di storia della Stazione Spaziale Internazionale, che un equipaggio rientra in anticipo per un problema di salute a uno dei suoi membri. Dopo 167 giorni in orbita, sono tornati a Terra con la navetta Crew Dragon Endeavour gli astronauti Zena Cardman e Mike Fincke, entrambi della Nasa, Kimiya Yui dell'agenzia spaziale giapponese Jaxa e Oleg Platonov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Adesso iniziano le operazioni di recupero della navetta

Argomenti
ROMA

