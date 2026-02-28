Ridotta zona rosa a Niscemi, 500 famiglie possono ritornare a casa

NISCEMI, 28 FEB - Come annunciato ieri del capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha firmato oggi l'ordinanza che riduce da 150 a 100 metri la zona rossa e si sta già provvedendo a spostare le transenne più avanti. Alcune strade che ricadono prima della area di protezione, come via IV Novembre e il rione Sante Croci, sono tornate completamente libere e le persone già sono tornate a frequentarle . Si prevede il rientro a casa di circa 500 nuclei familiari. "È un momento commovente - dice il sindaco Massimiliano Conti - questa città può farcela. Da questo momento, i residenti possono rientrare, sempre nella massima sicurezza". La rimodulazione della zona rossa e la sua riduzione a 50 metri è stata adottata su disposizione della struttura commissariale per l'emergenza e della protezione civile, a conclusione di accertamenti tecnici condotti dagli esperti dell'università di Firenze