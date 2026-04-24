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Ridotta la detenzione per Alemanno, uscirà dal carcere il 24 giugno

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ROMA, 24 APR - Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto una istanza presentata dal difensore di Gianni Alemanno riducendo di 39 giorni la pena che sta scontando nel carcere di Rebibbia per traffico di influenza illecite. L'ex sindaco della Capitale è stato condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi e si trova in carcere dal 31 dicembre del 2024. I giudici hanno accolto il ricorso relativo ad un articolo dell'ordinamento penitenziario sulla riduzione pena "a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite" presentata dalla difesa dell'ex sindaco di Roma. Alemanno, difeso dall'avvocato Edoardo Albertario, lascerà il carcere il 24 giugno prossimo.

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