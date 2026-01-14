Giornale di Brescia
Rider aggredito a Roma, tornano liberi i due giovani fermati

ROMA, 14 GEN - Tornano liberi i due cittadini tunisini di 18 e 22 anni fermati a Roma perché accusati di avere aggredito con calci e pugni e spray urticante un rider la sera del 10 gennaio in via Manin, a poca distanza dalla stazione Termini. Lo ha deciso il gip della Capitale che ha convalidato il fermo ma non ha emesso nessuna misura cautelare per i due indagati, di cui uno difeso dagli avvocati Silvia Calderoni e Mario Angelelli. Nei confronti dei due la Procura contestava i reati di rapina in concorso e lesioni. "Ad avviso dell'Ufficio - scrive il giudice - il quadro indiziario non raggiunge la soglia di gravità richiesta per la cautela dal momento che la ricostruzione della vicenda non risulta affatto lineare e necessita, pertanto, dei dovuti approfondimenti".

