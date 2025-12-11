Ricordato a Napoli Michele Morello, il giudice che ha assolto Enzo Tortora

NAPOLI, 11 DIC - Sarà intitolata al giudice Michele Morello un'aula del nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. La proposta - lanciata dal presidente della Corte d'Appello, Maria Rosaria Covelli, e subito condivisa da Camera Penale e Consiglio dell'Ordine - arriva nel giorno in cui gli avvocati penalisti ricordano la figura del "Giudice galantuomo" scomparso lo scorso ottobre. La figura del magistrato il cui nome è rimasto legato allo storico processo Tortora e che vide proprio Michele Morello, giudice di Corte d'Appello, estensore della sentenza di assoluzione nei confronti del noto conduttore televisivo, è stata ricordata nella sede della Camera Penale dove c'erano i familiari del giudice, col figlio, Tullio, anch'egli magistrato oggi al Csm. Negli interventi, moderati dal segretario della Camera Penale, Maurizio Capozzo, si sono alternati, oltre al presidente Covelli, il procuratore generale Aldo Policastro, il presidente dell'ordine degli avvocati, Carmine Foreste, il presidente della Camera Penale, Marco Muscariello, il regista Marco Bellocchio, gli avvocati Domenico Ciruzzi e Francesco Picca, l'ex sindaco e pm Luigi De Magistris, i magistrati Enzo Lomonte, Francesco Menditto e Vincenzo Piscitelli. In chiusura dell'incontro un commosso ricordo è arrivato dalla senatrice Francesca Scopelliti, moglie di Enzo Tortora che ha ricordato la figura del giudice che restituì giustizia e dignità al conduttore.