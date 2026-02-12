Giornale di Brescia
Riconosciuta la protezione al migrante della lite Meloni-giudici

BOLOGNA, 12 FEB - Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al trentenne bangladese la cui vicenda aveva innescato, nell'ottobre 2024, una durissima polemica tra il governo Meloni e magistratura sul decreto 'Paesi sicuri'. La sentenza chiude una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, passata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea e la conseguente risoluzione del Csm a tutela dei magistrati bolognesi. Se l'uomo tornasse in patria, secondo i giudici, sarebbe esposto infatti a trattamenti degradanti.

